2019/07/13 | 16:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]اكد رئيس تيار الحكمة المعارض السيد عمار الحكيم، السبت، ان نسب النجاح المتدنية للدراسة المتوسطة جرس انذار لخطر قادم.

وقال الحكيم في بيان صحفي "ونحن نهنئ طلبتنا الاحبة وذويهم الذين تمكنوا من اجتياز المرحلة المتوسطة، نعبر عن قلقنا العميق واسفنا البالغ لنسب النجاح المتدنية للموسم الدراسي المنصرم".وأضاف الحكيم ان "هذه النسبة المخيفة هي جرس انذار ينبه على خطر قادم ونحث الحكومة و مجلس النواب والاطراف المعنية المجتمعية والتربوية للوقوف على حقيقة الخلل الذي ادى الى هذا التدهور المقلق".وتابع الحكيم "اننا نعزو احد مسببات هذا التراجع الى بقاء منصب الوزير شاغرا كل هذه المدة مما يؤكد اكثر من ذي قبل الحاجة الى ترشيح شخصية مهنية قادرة على ادارة وزارة التربية في العراق وتتحمل كامل المسؤولية تجاه هذا الملف الخطير والمهم".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحكيم يعد نسب النجاح المتدنية للدراسة المتوسطة "جرس انذار لخطر قادم") نشر أولاً على موقع (كل العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحكيم يعد نسب النجاح المتدنية للدراسة المتوسطة "جرس انذار لخطر قادم") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كل العراق).