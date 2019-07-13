نائب ينتقد استمرار تجاهل مطالبات تحسين خدمة الانترنت ويدعو لادخال العراق في موسوعة غينس كأسوء خدمة في العالم

2019/07/13 | 16:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]انتقد النائب عن تيار الحكمة المعارض علي البديري، السبت، استمرار وزارة الاتصالات بتجاهل المطالبات لتحسين خدمة الانترنت واصرارها على تقديم المبررات غير الواقعية والوعود التي تكرر سماعها دون تطبيق، مطالباً بإدخال العراق موسوعة غينس للارقام القياسية كـ "أسوأ خدمة نت" دون منافس.

انتقد النائب عن تيار الحكمة المعارض علي البديري، السبت، استمرار وزارة الاتصالات بتجاهل المطالبات لتحسين خدمة الانترنت واصرارها على تقديم المبررات غير الواقعية والوعود التي تكرر سماعها دون تطبيق، مطالباً بإدخال العراق موسوعة غينس للارقام القياسية كـ "أسوأ خدمة نت" دون منافس.وقال البديري في تصريح صحفي ، إن "خدمة الانترنت ب‍العراق هي الاسوء بين دول العالم وكان من المفترض ان يدخل العراق موسوعة غينس للارقام القياسية في اعتماده على الانترنت السلحفاتي طيلة السنوات السابقة دون اي منافس وهو انجاز يحسب لوزارة الاتصالات وعلينا تقديم الجائزة هدية لوزيرها"، مبينا ان "وزير الاتصالات وعد في مناسبات عديدة بتحسين الخدمة وتقدم بذرائع مختلفة لسوء الخدمة لكن كل ما كان يقال مجرد حبر على ورق".

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