خبر صادم عن خدمة الإنترنت بعد عامين في العراق!

2019/07/13 | 16:38

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بغداد :سومر نيوز

كشفت الخبيرة في مجال الاتصالات والإنترنت، وفاء الكريم، اليوم السبت، عن احتمال عدم تمكن العراقيين من اس...

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