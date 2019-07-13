المكون التركماني: الأحزاب الكردية مسيطرة على مفوضية الانتخابات بكركوك

2019/07/13 | 16:38

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بغداد :سومر نيوز

اتهم المكون التركماني، السبت، الحزبين الحاكمين بإقليم كردستان (الديمقراطي والاتحاد) بالسيطرة على مفوضي...

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