طاقة نور غطت غرفته

2019/07/13 | 16:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محمد الشحات

أمسك مصحفهٌ،وتحسًس أحرفهُ،شعر بثقل الكلماتِ،ترجرجَ،زادت رجفتهُ،حين اخترقت أٌذنيهِ،لسعته الرغبةُفي أن يبكي،وقف على أول ما طالعه ،وظل يردّدُوالليل إذا عسعسوالصبحِ إذا تنفس.وتمنى لو عاد إلى كُتاّب القريةِكان يعسعسبين حقول القمحِ،ويخفى لوحَتهُ،حتى يتفرق عنهرفاق الحيّليخرج من مخبئهويكمل ترتيل الآياتويخشى أن تفَضحَهُ،أصواتُ تَلجلجهُ،فيلوذ بصمت كونّي،ثم يحاولُ،فتزيد الرجرجةُفيرجع منسحباًنحو البيتِليكمل ما أهمله،همّ ليخفىما علق بملبسهِمن أعوادِ الحنطةِ،فارتطم وسقط اللوحُفبكىحتى حاول أن يتلمّسَما أسكنه بذاكرةِ النسيانِ،فلم تسعفهُ،فعاجله صوتُ أبيه،لكي يسمعهُ،شيئاً من آيات التنزيلِ،فما إن بدأ يرتّلُ،حتى زادت رهبُتُه،حنّ عليه أبوهفانطلق، فأطلقهُوتذكر لحظة أن واراهُواسكنه تحت البيداءِ،فظلّ يرتلُلم يتلعثم،شَعُرَ،بأن سرائر وجه أبيهقد انفرجت،وتمنى الأ يصمتَ،آهٍ حين تقلبت الأيامُ،فعاد الى غرفتهِ،وأمسك مصحفه،فشعر بثقل الكلماتِ،وظل يطالع رسمة وجه أبيه،فخاف بأن يتلعثم،لسعته الرغبةفي أن يبكي،فبكى،فتدفقت الآياتُ،وظلّ يرتل ويرتلُ،وبصيصُ من ضوءٍيعبرهُيسكنُ في متسعفضاءات الصدرِ،تمهل حين ارتعشَ،وأمسك بالآياتلكيلا يسقطَآهٍ لو عبرتكل شراين القلبِ،تذكّر حضرةَ بيت أبيه،وطاقاتِ النور،وكيف تلصّص كى يمسِكَهُلم يعرف من أين يجئ،فرتّلثم انتبهلنور بدأ يحيط بغرفتهوتماسك حتى لا يفزعُهُ،آهٍ لو عاد أبوهُ وشاهدهوراح يرتلوالآيات تذوب وتعبرهُ،وتُذيب مواجعهُ،فسماوتسامىوتطيّب من ريحٍ جاءتهٌ،من ناحية النورِكان يحسبها حين تزور أباهُاعتدل واغلق مصحفهُ،كى يتحمممن طاقاتِ من نورٍ،غطّت غرفتهفبكى.

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