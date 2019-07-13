2019/07/13 | 16:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ خطوة برس أعلنت الهيئة العامة للكمارك، السبت، عن تمكن السلطات الكمركية في كمرك بوابة البصرة بالتعاون مع جهاز المخابرات الوطني من ضبط حاوية محملة بمواد غذائية تالفة وحاوية اخرى محملة بحبيبات بلاستيكية بدون موافقات اصولية يراد ادخالها خلافا للقوانين والتعليمات النافذة .وذكرت الهيئة في بيان تلقته برس” ان ‘كوادرها العاملة في مطار بغداد الدولي

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ضبط مواد طبية تالفة وحبيبات بلاستيكية مخالفة في البصرة وكالة خطوة برس.

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