عودة 300 اسرة نازحة الى مناطقها المحررة بالانبار

2019/07/13 | 16:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ الانبار… أعلن مستشار محافظ الانبار للشؤون الاغاثية، مازن خالد ابو ريشة، السبت، عودة أكثر من 300 اسرة نازحة من مخيمات النزوح الى مناطق سكناها المحررة.وقال ابو ريشة لـ /المعلومة/ إن “حكومة الانبار المحلية وبالتنسيق مع القوات الامنية سمحت لـ 300 اسرة نازحة تضم 1600 شخص من مخيمات النزوح في العامرية والمدينة السياحية في […]

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