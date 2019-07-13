العراق: علاقتنا بالاتحاد الاوربي تعمقت بعد هزيمة داعش

2019/07/13 | 16:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية أحمد الصحاف، السبت، عمق الصداقة الوطيدة التي تربط العراق بالاتحاد الاوربي، مبينا ان هذه العلاقة تعززت بعد هزيمة داعش.وقال الصحاف في بيان، ان "علاقة العراق تعمقت في السنوات الاخيرة من طريق التعاون المشترك مع الاتحاد الاوربي لهزيمة داعش".واضاف ان" الاتحاد الاوربي يقدر المساهمات والتضحيات التي قدمها العراق في ...

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