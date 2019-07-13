العراق يخسر قرابة 30 مليون دولار سنويا بفعل زيت الوقود والنفثا

2019/07/13 | 16:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ قالت شركة تسويق النفط الوطنية "سومو" يوم السبت ان العراق يخسر ما معدله 12 مليون دولار سنويا جراء رفع الحسم السعري لمنتوج زيت الوقود.

وقالت الشركة في بيان اليوم، انها قامت برفع الحسم السعري لمنتوج زيت الوقود اكثر مما كان عليه في شركة التوزيع وهذا بدوره أدى لخسارة بمقدار (2,057,318$) شهريا أي (12) مليون دولار سنويا.

واوضحت الشركة انه تم رفع الحسم السعري لمنتوج النفثا بواقع 743,000 دولار شهريا أي ان التسويق عن طريق سومو أدى لخسارة ما يقارب 16 مليون دولار سنويا بسبب تلك الحسومات.

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