العراق يشدد على متانة علاقته بالاتحاد الأوروبي

2019/07/13 | 16:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية، أحمد الصحاف، إن الاتحاد الأوربي والعراق ماضيان في العمل معا لإنجاز الأهداف التي رسمها مؤتمر إعادة الإعمار ا...

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