رئاسة البرلمان تعلن اشراك الحكومات المحلية في إعداد موازنة 2020

2019/07/13 | 16:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلـومة / بغـداد… أعلن النائب الأول لرئيس مجلس النواب، حسن كريم الكعبي، السبت، اشراك الحكومات المحلية في إعداد الموازنة الاتحادية للعام المقبل، مشيرا أن البرلمان حريص على زيادة مخصصاتها المالية في الموازنات المقبلة.وقال الكعبي في بيـان تلقت /المعلومة/ نسخة منه، خلال زيارته محافظة بابل إن “زيادة تخصيصات المحافظات هي من أولويات عمل مجلس النواب، […]

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