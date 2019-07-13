2019/07/13 | 16:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ادارة نادي الطلبة تجدد ثقتها بالمدرب علي هادي لقيادة الفريق في الموسم المقبل هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع الرياضة الان الإلكتروني بتاريخ: 2019/07/13 | 16:58.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع الرياضة الان.

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