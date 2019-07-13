2019/07/13 | 17:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- النجف

اعلن الدفاع المدني في النجف، اليوم السبت، عن اندلاع حريق في مجمع تجاري شمالي المحافظة.

وقال الدفاع المدني في بيان تلقت"العهد نيوز" نسخة منه،

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تماس كهربائي يتسبب باندلاع حريق شمالي النجف) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تماس كهربائي يتسبب باندلاع حريق شمالي النجف) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).