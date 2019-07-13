الكربولي ويدعو لتشكيل خلية أزمة في كركوك

2019/07/13 | 17:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سياسية- كلكامش برس؛ وصف عضو لجنة الامن والدفاع النيابية ونائب رئيس كتلة تحالف القوى العراقية محمد الكربولي، اليوم السبت، مجلس محافظة كركوك بـ”اللا شرعي”، داعياً إلى تشكيل خلية ازمة لادارة المحافظة.وقال الكربولي في تغريدة على حسابه تويتر، إن “بعض السياسيين يوهم العراقيين بأن كركوك قنبلة موقوتة وبيده زر تفجيرها”.

وأضاف: “هذه المسرحية يجب أن تتوقف ومجلس محافظة كركوك غير المنتخب واللا شرعي يجب أن يلغى، وتحل محله خلية أزمة لإدارة شؤون المحافظة بشكل مؤقت لحين إجراء الانتخابات”.

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