القوات الأمنية والحشد الشعبي يغلقان بوابة الموت في ديالى

2019/07/13 | 17:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت هيئة الحشد الشعبي، اليوم السبت، اغلاق بوابة الموت في ديالى.

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