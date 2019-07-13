صالح والصيدلي يبحثان أوضاع الموصل وواقعها الخدمي

2019/07/13 | 17:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد

بحث رئيس الجمهورية برهم صالح، مع النائب عن محافظة نينوى محمد اقبال الصيدلي، اليوم السبت، أوضاع مدينة الموصل وواقعها الخدمي.





وذكر بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، انه “استقبل رئيس الجمهورية برهم صالح، اليوم، عضو مجلس النواب محمد اقبال الصيدلي”.





وأوضح، انه “جرى خلال اللقاء بحث الاوضاع السياسية في البلاد، والتأكيد على ضرورة الارتقاء بواقع الخدمات المقدمة للمواطنين”.

وتابع، “كما تطرق الاجتماع الى الاوضاع في مدينة الموصل واهمية ايلاءها الاهتمام والرعاية، وتوفير فرص العمل لاهالي المدينة لتحسين المستوى المعاشي لهم”.





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