نائب يدعو إلى إلغاء مجلس محافظة كركوك: ليس هناك قنبلة موقوتة

2019/07/13 | 17:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد

دعا النائب محمد الكربولي، اليوم السبت، الى الغاء مجلس محافظة كركوك، فيما أكد انه ليس هناك قنبلة موقوتة ويجب ايقاف تلك المسرحية.





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