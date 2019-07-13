النفط ترد على النزاهة: نحن من ضبطنا البطاقات الوقودية المزورة في نينوى

2019/07/13 | 17:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد

ردت وزارة النفط، اليوم السبت، على هيئة النزاهة بشأن ضبط ١٥ ألف بطاقة وقودية مزورة في محافظة نينوى، مؤكدة ان عملية الضبط تمت من قبل ملاكات شركة توزيع المنتجات النفطية.





وقال مدير فرع نينوى للمنتجات النفطية فلاح قنديل في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “هيئة النزاهة تناولت في بيان لها أن ملاكاتها ضبطت خمسة عشر الف بطاقة مزورة في فرع نينوى للشركة”، لافتا الى ان “البيان جانب الحقيقة فعملية الضبط تمت من قبل ملاكات الشركة وفرع نينوى واحالت القضية الى مكتب المفتش العامفي الوزارة”.

وأضاف، ان “شركة توزيع المنتجات النفطية هي من اكتشف حالة التلاعب في البطاقات الوقودية وسجلت المخالف مع الاخذ بعين الاعتبار ان اجراء الفرع كان قبل اشهر من الان بالتعاون مع مكتب المفتش العام والقول مدعوم بالمخاطبات الادارية المعتبرة”.





وأعرب قنديل، عن “استغرابه من صياغة البيان التي تحدثت بلغة الضبط وكان الفرع لم يتخذ موقفا تجاه هذه البطاقات المزورة”.

وتابع البيان، ان “إطلاع الرأي العام مسؤولية الجميع، وشركة توزيع المنتجات النفطية وفرع نينوى لن تدخر جهداً في متابعة كل الحالات واخطار الجهات المعنية بذلك”.

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