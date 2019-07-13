نائب يتهم النفط باهمال 12 حقلاً مشتركاً مع الكويت وايران ويؤكد: العراق يخسر 500 الف برميل يومياً

2019/07/13 | 17:05

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بغداد اليوم- بغداد

اتهم النائب عن محافظة نينوى احمد الجبوري، السبت، وزارة النفط بإهمال 12 حقلاً مشتركا مع دولتي ايران...





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