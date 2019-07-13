عمليات بغداد تعلن عن اعتقال مجموعة من المتهمين بالسرقة والارهاب

2019/07/13 | 17:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

اعلنت قيادة عمليات بغداد ، اليوم السبت، عن القاء القبض على متهم بحوزته 600 حبة مخدرة و متهمين بالإرهاب والسرقة والتهديد في مناطق

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