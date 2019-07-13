بمناسبة ذكرى 14 تموز.. تعطيل الدوام الرسمي غداً

2019/07/13 | 17:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

اعلنت الامانة العامة لمجلس الوزراء، اليوم السبت، تعطيل الدوام الرسمي في دوائر ومؤسسات الدولة ليوم غد الاحد.

وقالت الامانة العامة في بيان مقتضب تلقت

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