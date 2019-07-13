2019/07/13 | 17:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعتبر رئيس تيار الحكمة الوطني، السيد عمار الحكيم، نسب النجاح المتدنية للصف الثالث المتوسط للموسم الماضي جرس انذار ينبه على خطر قادم.

واعرب الحكيم في بيان، عن قلقه وأسفه العميق لنسب النجاح المتدنية للموسم الدراسي الماضي، مؤكدا ان هذه النسبة المخيفة هي جرس انذار ينبه على خطر قادم على مستقبل العراق.

ودعا الحكيم الحكومة ومجلس النواب والاطراف المعنية المجتمعية والتربوية، للوقوف على حقيقة الخلل الذي أدى الى هذا التدهور المقلق، مشيرا الى ان أهم أسباب هذا التراجع، هو بقاء منصب وزير التربية شاغرا، وهو ما يحتم ترشيح شخصية مهنية قادرة على إدارة وزارة التربية في العراق، وتتحمل كامل المسؤولية تجاه هذا الملف الخطير.

شارك هذا الموضوع:

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحكيم: نسب النجاح المتدنية للدراسة المتوسطة جرس إنذار ينبه على خطر قادم) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحكيم: نسب النجاح المتدنية للدراسة المتوسطة جرس إنذار ينبه على خطر قادم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).