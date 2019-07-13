تدمير 40 مضافة لإرهابي داعش ومقتل من فيها بحملة “ارادة النصر”

2019/07/13 | 17:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ الانبار… أعلن القيادي في حشد الانبار، قطري العبيدي، السبت، تدمير 40 مضافة لخلايا عصابات داعش الاجرامية بحملة “إرادة النصر” التي تشهدها المناطق الغربية للمحافظة.وقال العبيدي لـ/ المعلومة /، إن “ القوات الأمنية بصنوفها المختلفة وبدعم وإسناد من طيران الجيش دمرت اكثر من 40 مضافة لعناصر داعش الاجرامية وقتل من فيها في المناطق الصحراوية […]

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