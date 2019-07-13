بالتعاون مع جهاز المخابرات.. الكمارك تضبط مواد طبية تالفة وحبيبات بلاستيكية مخالفة

2019/07/13 | 17:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدر نيوز/ بغداد … اعلنت الهيئة العامة للكمارك، اليوم السبت، عن تمكن السلطات الكمركية في كمرك بوابة البصرة بالتعاون مع جهاز المخابرات الوطني من ضبط حاوية محملة بمواد غذائية تالفة وحاوية اخرى محملة بحبيبات بلاستيكية بدون موافقات اصولية يراد ادخالها خلافا للقوانين والتعليمات النافذة .واضافت الهيئة في بيان لها ، تلقت وكالة / بدر […]

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