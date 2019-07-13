2019/07/13 | 17:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذر عضو لجنة الخدمات البرلمانية النائب برهان المعموري، من وجود مافيات فساد تقف بوجه انعاش الاقتصاد ، مطالباً بأن تكون وزارة الاتصالات وزارة عراقية وطنية.وقال المعموري في بيان صحفي :” من خلال متابعاتنا المستمرة ومراقبتنا المتواصلة لأداء الوزارات وبالأخص الخدمية منها ، تأشر لدينا وجود مافيات فساد تقودها حيتان كبيرة تقف بوجه انعاش الاقتصاد […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المعموري: نريد أن تكون وزارة الاتصالات عراقية وطنية وليست تابعة لشركات دول أجنبية) نشر أولاً على موقع (وكالة وطن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المعموري: نريد أن تكون وزارة الاتصالات عراقية وطنية وليست تابعة لشركات دول أجنبية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة وطن).