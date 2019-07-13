2019/07/13 | 17:59

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اليمن ..



عملية إغارة على مواقع للمرتزقة في البيضاء وتدمير آلية بحجة

نفذ مجاهدو الجيش واللجان الشعبية، اليوم السبت، عملية إغارة على

مواقع لمرتزقة العدوان السعودي الأمريكي بمحافظة البيضاء، فيما دمروا

آلية للمرتزقة في حجة.وأكد مصدر عسكري يمني ، أن المجاهدين نفذوا بعون الله علمية إغارة على

مواقع للمرتزقة في جبهة قانية تم خلالها قتل وجرح عدد من المرتزقة

واغتنام بعض الأسلحة.وأوضح المصدر أن وحدة الدروع التابعة للجيش واللجان دمرت آلية

للمرتزقة بصاروخ موجه في جبهة حيران ما أسفر عن مصرع وإصابة من

عليها.وكان المجاهدون قد نفذوا في وقت سابق اليوم عملية إغارة على مواقع

عناصر " القاعدة" في جبهة قانية ما أدى إلى تكبيدهم خسائر في الأرواح.

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