شباب الميناء يخسر النهائي في بطولة باريس الدولية

2019/07/13 | 17:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلـومة / بغـداد… خسر فريق الميناء، في المباراة النهائية ببطولة باريس الدولية لكرة القدم، بخسارته امام احد الفرق العاجية بهدف دون رد.وتعد هذه المشاركة هي الرابعة للميناء، حيث أحرز المركز الأول فيها مرة واحدة و المركز الثاني مرتين سابقتين.وتقام هذه البطولة في العاصمة الفرنسية باريس في كل عام حيث تشارك فيها الفرق من […]

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