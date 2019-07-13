في ذكرى تموز ؟؟سائرون في السياسة حائرون في الخدمات

2019/07/13 | 18:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حسن نصارالأسماء الكبيرة بحاجة الى عناية وإهتمام كبيرين من لدن القائمين على الأمور.فمدينة الثورة القاسمية تسمت بإسم مدينة الصدر، وهو كناية عن عائلة الصدر المضحية، والتي يكثر أنصارها في هذه المدينة التي تقدم الضحايا والمبدعين، ولاتحصل سوى على بعض الثناء، ثم يغادرها بعض من يتبوأ منصبا من ابنائها الى أ...

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