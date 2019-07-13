فارس إيغو - خطر اللبننة في الغرب: من حوادث التخريب في الشانزليزيه الى احتلال البانثيون

2019/07/13 | 18:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #فارس_إيغو تميز الأسبوع الماضي في فرنسا بحادثتين تعبران عن الوضع الإنفلاتي الذي وصلت اليه الأمور في المجتمع الفرنسي خصوصاً والمجتمعات الغربية عموماً مع تنامي ظاهرة الإفلات من العقاب، ومخاطر النزعة الفردانية المنفلتة من كل قاعدة ومنطق جماعي ومجتمعي.مساء الخميس الماضي، انتصرت الجزائر على ساحل العاج بفارق ركلات الجزاء في الربع النهائي من كأس إفريقيا للأمم، تم تحويله الى يوم أسود بسبب إنفلات العنف ومشاهد ال......

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