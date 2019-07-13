عدلي محمد احمد - فلتكن مليونية اليوم يا سودان الثوره اشد وابلغ

2019/07/13 | 18:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #عدلي_محمد_احمد ان قطع النت وعدم الافراج عن كل المعتقلين ارتفعا بالاصوات الرافضه للاتفاق المريب فاعادوه فورا ليصطدموا بغضب الفيديوهات الذي شكل ضربه مميته للاتفاق الميت اصلا , فاصابهم الهلع لدرجة التراجع الفعلي اعتمادا علي الصياغه, حيث رأوا ان السيادي من حقه الفيتو علي قرارات الوزراء,وتجنبوا الحزب الشيوعي فجنبوه , وتواطئت باقي ق ح ت علي ذلك, واستطال الاجتماع ليلة الخميس , بما اوحي بدقة ما تسرب , والذي لا يساوي ال......

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