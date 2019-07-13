امال الحسين - التجربة الثورية الفيتنامية : تأسيس جيش -الحركة تتعسكر- سرد الجنرال جياب - 2

2019/07/13 | 18:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #امال_الحسين كان الاتحاد الوطني أحد العلامات المتميزة في الحركة.منذ الأيام الأولى للنضال السري في كاو بانغ، نظمنا بنجاح العديد من اللقاءات الودية بين ممثلي مختلف أقليات تهو، مان، نونغ، نينه، الصينية، إلخ ...قام ممثلو مان بزيارات ودية للواحة.لقد استقبلوا بحفاوة من طرف سكان المنطقة.مع رجوعهم، عبروا بأمانة لذويهم عن شعورهم الحار خلال رحلتهم.نقوم دوريا في الواحة والمناطق العليا، بتنظيم معارض للصور والنقوش حول......

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