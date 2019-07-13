الحشد الشعبي يدك أكبر معقل لعصابات داعش في تلال حمرين

2019/07/13 | 18:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن آمر اللواء 24 في الحشد الشعبي زياد خليفة التميمي، اليوم السبت، دك أكبر معقل لتنظيم "داعش" الإرهابي في أعقد سلسلة من تلال حمرين بمحافظة ديالى.

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