الامانة العامة لمجلس الوزراء تعلن عن تعطيل الدوام الرسمي ليوم غد الاحد بمناسبة ذكرى ثورة ١٤ من تموز

2019/07/13 | 18:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت الامانة العامة لمجلس الوزراء، اليوم السبت، تعطيل الدوام الرسمي ليوم غد الاحد بمناسبة ذكرى ثورة ١٤ من تموز.

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