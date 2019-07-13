الامانة العامة لمجلس الوزراء تعلن تعطيل الدوام الرسمي غدا الاحد بذكرى ثورة الرابع عشر من تموز

2019/07/13 | 18:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت الامانة العامة لمجلس الوزراء عن تعطيل الدوام الرسمي غدا الاحد بمناسبة ذكرى ثورة الرابع عشر من تموز “./ انتهى

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