10 قرى بلا كهرباء في ديالى بسبب “سلسلة حديدية”.. تطلّبت مفرزة لرفعها

2019/07/13 | 18:07

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بغداد اليوم _ ديالى

تسببت سلسلة حديدية رماها مجهولون على خط رئيسي للكهرباء في محافظة ديالى، بقطع التيار عن 10 ق...





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