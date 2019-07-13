2019/07/13 | 18:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- “جمال جصاني”-الذكرى 61 لولادة الجمهورية الاولى على أنقاض الحكم الملكي (1921-1958) تدعونا لالقاء شيء من الضوء على هذه الانعطافة في تاريخ العراق الحديث، والتي تعرضت الى كم هائل من الضخ التعبوي والاعلامي المثقل بالانفعال والتمترس وردود الافعال الآيديولوجية المسكونة بالاجابات الجاهزة وثنائية (انقلاب أم ثورة) وغير ذلك من مانشيتات وخطابات يعاد اجترارها بين معسكري (المحب […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص 14 تموز و”اليتم المبكر” المركز الخبري الوطني.

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