2019/07/13 | 18:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفادت وزارة الدفاع، السبت، بالعثور على 6 قنابر هاون و5 عبوات قمعية في سامراء بمحافظة صلاح الدين.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العثور على 11 قنبرة هاون وعبوات من مخلفات داعش بسامراء ) نشر أولاً على موقع (موازين) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العثور على 11 قنبرة هاون وعبوات من مخلفات داعش بسامراء ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين).