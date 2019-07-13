اعتقال ثلاثة متهمين بحوزتهم أقراص مخدرة شرقي ذي قار

2019/07/13 | 18:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت شرطة ذي قار ،السبت، عن تمكن مفارز مكافحة الإجرام في قضاء سيد دخيل من القبض على ثلاثة متهمين وضبط بحوزتهم ( 170 ) قرص مخدر نوع كبتا جون.

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