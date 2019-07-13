الدفاع النيابية تكشف عما دار باجتماعها مع عبد المهدي بشأن الفلاحي

2019/07/13 | 18:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / خاص… كشفت لجنة الأمن والدفاع النيابية، السبت، عن نتائج اجتماعها برئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة عادل عبد المهدي بشأن التسريب الصوتي لقائد علميات ألانبار الفريق ركن محمود الفلاحي مع احد عناصر المخابرات الأمريكية المركزية.وقال عضو اللجنة علي الغانمي في تصريح لـ/ المعلومة /، إن “لجنة الأمن والدفاع النيابية عقدت اجتماع بحضور […]

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