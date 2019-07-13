بالفيديو.. أخطر سناب لكابتن عراقي من غرفة

2019/07/13 | 18:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} قام كابتن تابع للخطوط الجوية العراقية، اليوم السبت، بالتقاط "سناب" خلال القيادة من شباك غرفة "التفحيط".

ويظهر شريط الفيديو قيام الكابتن "مصطفى العزاوي"، يفتح شباك الطائرة اثناء القيادة السريعة والتي يصطلح عليها {تفحيط} لتصوير {سناب} !!!وعد النشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي هذا العمل "تهور واضح ومخاطرة بأرواح الناس وسمعة الخطوط الجوية العراقية والمال العام".انتهىبواسطة: علي الطائي

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