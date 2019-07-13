البخاتي والجزائري يبحثان مشكلة رواتب موظفي عقود تنمية الاقاليم في بغداد

2019/07/13 | 18:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} بحث عضو لجنة الخدمات النيابية جاسم البخاتي، ومحافظ بغداد فلاح الجزائري ، مشكلة رواتب موظفي عقود تنمية الاقاليم في محافظة بغداد بغية إيجاد السبل القانونية والتواصل مع الامانة العامة لمجلس الوزراء لانصاف هذه الشريحة وارجاعها الى الخدمة.

وذكر بيان لمكتب النائب تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم ان "البخاتي قام بزيارة محافطة بغداد وإلتقى بالجزائري وقد شملت الزيارة التباحث في ملف الخدمات ومشاريع البنى التحتية وبضمنها الماء والمجاري وبناء المدارس داخل عدد من نواحي واقضية محافظة بغداد والتي تم إدراجها ضمن خطة عام {2019}".وتابع بيان ان "الزيارة تأمين تضمنت مقابلات لعدد من المواطنين والوجهاء من مختلف مناطق بغداد مع المحافظ حي إستمع الى مشاكل وإحتياجات مناطقهم بخصوص الخدمات وقد أوعز الى المعنيين في المحافظة بإيجاد الحلول لها وتنفيذ ما يلزم بأسرع وقت ممكن من أجل الإرتقاء بالواقع الخدمي داخل اقضية ونواحي محافظة بغداد".ولفت البيان الى ان " النائب إستحصل خلال الزيارة موافقات من المحافظ لعشرات الكتب الرسمية والطلبات المختلفة الخاصة بالمواطنين".



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