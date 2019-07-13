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أوروبا تعلن دعم سياسة العراق “المتوازنة” تجاه القضايا الدولية


أوروبا تعلن دعم سياسة العراق “المتوازنة” تجاه القضايا الدولية
2019/07/13 | 18:13
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-     يتبع ..

 

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