بالأرقام : أعداد العوائل النازحة في الموصل بعد عامين على تحريرها

2019/07/13 | 18:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خاص – الحل العراق رغم مرور عامين على #تحرير مدينة #الموصل من سيطرة تنظيم “داعش”، إلا أن آلاف العوائل النازحة ماتزال في #مخيمات_النزوح، ولم تستطع العودة إلى مناطقها المحررة.مدير […]

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