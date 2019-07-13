ضبط آلاف البطاقات الوقودية مزورة في نينوى

2019/07/13 | 18:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نينوى- النبأ للأخبار/ كشفت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة، اليوم السبت، عن ضبط قرابة خمسة عشر ألف بطاقة وقودية مزورة وغير مطابقة للمواصفات في شركة توزيع المنتجات النفطية في نينوى.وذكر بيان للهيئة، تلقت وكالة النبأ للأخبار نسخة منه، ان "فريق عمل من دائرة التحقيقات قام بضبط (14,756) بطاقة وقودية مزورة وغير مطابقةٍ للمواصفات لدى لجنة استلام ومطابقة البطاقات الوقودية بمنتوج النفط الأبيض المجهز للمواطنين مع البطاقات المتسلمة داخل الشركة"، مشيرا إلى، أن "بعض المحطات الحكومية والأهلية وساحات النفط والغاز قامت بتزويد الشركة بتلك البطاقات التي تقدر قيمة الواحدة منها بخمسة عشر ألف دينار".

وأضاف البيان، إنه "تم تنظيم محضر ضبط أصولي بالعملية التي نفذت بموجب مذكرة قضائية، وعرضه على الهيئة التحقيقية القضائية المختصة بقضايا النزاهة في نينوى التي قررت إجراء التحقيق، استنادا لأحكام المادتين 289و 298 من قانون العقوبات".



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