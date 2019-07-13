نصرالله يفصح عن أمور شخصية: لم أرى نجلي بعد نجاحه .. وإعتدت على فراق الأحبة!

2019/07/13 | 18:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفصح الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله في مقابلته الخاصة عبر قناة "المنار" عن بعض الأمور الشخصية، البعيدة عن شخصية نصر الله القائد لتقارب شخصية نصر الله الأب، معلناً انه لم يرَ إبنه بعد حتى الساعة، ولم يبارك له بعد بنجاحه في الشهادة الرسمية، مؤكداً ان نجله سيتجه للتخصص في إدارة الموارد البشرية.ومن جهة اخرى قال السيد نصر الله ممازحاً: "لم أضغط عليه، وحاولت تبسيط الأمور امامه حتى لو لم يحالفه الحظ في الإمتحانات.وعبّر عن حزنه لرحيل شقيقته زكية التي فارقت الحياة عن عمر صغير، مؤكداً أن رحيلها أثّر به، ولكنه اعتاد على الفراق.

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