2019/07/13 | 18:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مصادر لـ العهد: القيادات القديمة لحزب الدعوة رشحت لشورى الحزب ونالت الثقة باستثناء علي العلاق هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع العهد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2019/07/13 | 18:20.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع العهد نيوز.

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