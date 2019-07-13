2019/07/13 | 18:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ خطوة برس قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إن الوزير، محمد جواد ظريف، توجه السبت، إلى نيويورك للمشاركة في الاجتماع السنوي للمجلس الاقتصادي الاجتماعي للمسؤولين الرفيعين بالأمم المتحدة.وأفاد المتحدث باسم الخارجية، عباس موسوي، بأنه من المقرر أن يزور ظريف فنزويلا بعد ختام زيارته إلى نيويورك.وصرح موسوي بأن وزير الخارجية سيشارك في اجتماع وزراء

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وزير الخارجية الايراني يتوجه الى نيويورك وكالة خطوة برس.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير الخارجية الايراني يتوجه الى نيويورك) نشر أولاً على موقع (خطوة برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير الخارجية الايراني يتوجه الى نيويورك) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (خطوة برس).