2019/07/13 | 18:24
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- الحلبوسي لموغيريني: مجلس النواب حريص على تقوية علاقاته مع دول الاتحاد الأوربي هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة الانباء العراقية الإلكتروني بتاريخ: 2019/07/13 | 18:24.
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النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة الانباء العراقية.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحلبوسي لموغيريني: مجلس النواب حريص على تقوية علاقاته مع دول الاتحاد الأوربي ) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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