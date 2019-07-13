موسع.. رئيس الجمهورية يؤكد حرص العراق على توطيد علاقات التعاون مع الاتحاد الأوروبي

2019/07/13 | 18:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد رئيس الجمهورية الدكتور برهم صالح، اليوم السبت، ان العراق يحرص عبر علاقاته الدولية على إرساء السلم والاستقرار وتهدئة الأزمات، في المنطقة والعالم .

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