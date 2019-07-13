10 ملاكمين موهوبين في اختبارات منتخب الناشئين استعدادا لبطولة آسيا

2019/07/13 | 18:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلـومة / بغـداد… التحق 10 من ملاكمي المركز الوطني لرعاية الموهبة الرياضية التابع لدائرة شؤون الأقاليم والمحافظات بوزارة الشباب والرياضة، في المعسكر التدريبي لمنتخب الناشئين استعدادا للمشاركة في بطولة آسيا في الإمارات خلال شهر تشرين الأول المقبل.وقال مدير المركز الدكتور رافد خليل في بيان تلقت وكالة / المعلومة /، نسخة منه، إن “المعسكر التدريبي […]

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